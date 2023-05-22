Gece gökyüzünü aydınlattı! Avustralyalı vatandaşlar panik yaşadı

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde (ANU) astrofizikçi Brad Tucker, meteorun boyutunun yarım metre ila 1 metre arasında olduğunu tahmin ettiklerini ifade ederek, "Küçük bir cisim olarak ortaya çıkması, ardından büyük bir ışık oluşması ve sonik patlamayı görmemiz, onun bir meteor olduğunu gösteriyor" dedi.