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İsrail güçlerinden kanlı baskın! Balata Mülteci Kampı'nda 3 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.05.2023
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İsrail güçlerinden kanlı baskın! Balata Mülteci Kampı’nda 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre İsrail güçlerinin, Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 3 Filistinlinin öldüğü, 1'i ağır 3'ünün yaralandığı belirtildi.

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