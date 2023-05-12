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Başkan Erdoğan'dan Yunan Kathimerini gazetesine önemli açıklamalar: Miçotakis verdiği sözleri tutmalı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.05.2023 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023
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Başkan Erdoğan’dan Yunan Kathimerini gazetesine önemli açıklamalar: Miçotakis verdiği sözleri tutmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunan Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, Yunanistan ve Başbakan Miçotakis'e ılımlı mesajlar gönderdi. Miçotakis'e bir mesajı olup olmadığı sorusuna Erdoğan, "Miçotakis bunları dikkate almalı ve verdiği sözleri tutmalıdır" yanıtını verdi.

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