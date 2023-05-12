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ABD'de Türkiye karşıtı Senatör Menendez hakkındaki yolsuzluk soruşturması genişletiliyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.05.2023
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ABD’de Türkiye karşıtı Senatör Menendez hakkındaki yolsuzluk soruşturması genişletiliyor

Son dakika haberi | ABD'de Türkiye karşıtlığı ile bilinen ve Rum-Ermeni lobisine çalışan Senatör Menendez hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması genişletiliyor.

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