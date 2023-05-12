Başkan Erdoğan Yunan basınına konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunan gazetesi Kathimerini'ye konuştu. Seçim zaferinden emin olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, seçim sonrası Yunanistan ile yeni bir dönem mesajı da verdi.

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