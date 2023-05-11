Türkiye'nin başarısı Yunanistan seçimlerine damga vurdu! Çipras Miçotakis'e sert çıktı: Bir vida bile koyamadık
Yunanistan Türkiye'nin savunma alanındaki adımlarını anbean takip ederken, ülkede seçimlere az bir süre kala ana muhalefet partisi lideri Aleksis Çipras dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çipras, Türkiye'nin milli sanayide hızla gelişirken kendilerinin bir vida bile koymadıklarını belirtti.
Yunanistan'dan büyük bir itiraf geldi. Türk savunma sanayisindeki gelişmeleri anbean takip eden Yunanistan'ın ana muhalefet partisi lideri Aleksis Çipras, Miçotakis hükümetini çok sert bir dille eleştirdi. Avrupa'dan medet uman Miçotakis hükümetine bir darbe de Yunan Çözümü Partisi Lideri Kiryakos Velopulos'tan geldi.
Yunanistan'ın ana muhalefet partisi lideri Aleksis Çipras, Türkiye'nin milli savunma sanayisindeki ilerlemeye dikkati çekerek, Yunanistan'ın silahlanma programlarını, ülke savunma sanayisine katkıda bulunmadığı gerekçesiyle eleştirdi.
Yunan Parlamentosu'nda grubu bulunan partilerin liderleri, Yunan Devlet Televizyonu ERT'teki canlı yayında ekonomi, sağlık ve eğitim sistemleri, savunma, göç meselesi gibi çok sayıda konuyu ele alırken, dış politika ve savunma için de değerlendirmede bulundu.
Yunanistan Başbakanı ve iktidar partisi Yeni Demokrasi Lideri Kiryakos Miçotakis, dört yıllık görev süresinde Yeni Demokrasi hükümetinin Yunan silahlı kuvvetlerini güçlendirecek silahlanma programlarını uyguladığını savundu.
Ana muhalefet partisi lideri Aleksis Çipras ise Yeni Demokrasi hükümetinin uyguladığı yaklaşık 15 milyar avroluk silahlanma programını, Yunan savunma sanayisine katkı sağlamadığı gerekçesiyle eleştirdi.
SYRIZA'nın iktidara gelmesi halinde, silahlanma için Yeni Demokrasi iktidarında imzalanmış anlaşmaları uygulayacaklarını ancak bu anlaşmalar kapsamında Yunan savunma sanayisine katkı getirecek çalışmalar talep edeceklerini belirten Çipras, "Türkiye'nin, (silahlanma) programlarının yüzde 60'ı kendi milli sanayisinde olurken bizim Yunan savunma sanayine bir vida bile koymamamız olamaz." diye konuştu.
Yunan Çözümü Partisi Lideri Kiryakos Velopulos, Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkların bir Avrupa sorunu olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, "Yalnızdık, yalnızız ve yalnız olacağız." ifadelerini kullandı.
Mera 25 Partisi Lideri Yanis Varufakis ise Türkiye ile sorunlar için ikili müzakerelerdense, deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik bölgesel bir konferans düzenlenmesini önerdi.
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