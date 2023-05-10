Kayıp parça bulundu! İşte tarihi yeniden yazdıracak o keşif...

Çalışma, aynı zamanda, 19 bin 500 yıl önce, iyileşen iklim nedeniyle popülasyonlarda hızlı bir artış görülen başka bir göçmen olayının ortaya çıkarılmasına da yol açtı. Zira elde dilen sonuçlar iki göç olayını ortaya çıkardı. İlki, 19 bin 500 ila 26 bin yıl önce, buz tabakası örtüsünün en yüksek olduğu ve kuzey Çin'deki iklim koşullarının muhtemelen yaşanmaz olduğu dönemde gerçekleşti.