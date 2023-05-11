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Yunanistan'da seçim hazırlığı! Yeni sistem ilk kez kullanılacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.05.2023
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Yunanistan’da seçim hazırlığı! Yeni sistem ilk kez kullanılacak

Yunanistan'da ilk kez bu yıl 21 Mayıs'taki genel seçimlerde kullanılacak sistem, birinci partiye 50 milletvekili "bonus" uygulamasını kaldırırken, hükümet kurulamaması halinde tekrar sandığa gidilmesini öngörüyor.

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