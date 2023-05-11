Almanya'daki Mercedes fabrikasında terör örgütü PKK’dan kalleş saldırı: 2 Türk işçi hunharca katledildi

Almanya'nın Sindelfingen şehrindeki Mercedes firmasına ait fabrikada eli kanlı terör örgütü PKK tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2 Türk işçi vurularak hunharca katledildi. Avrupa’nın göbeğinde yaşanan bu olay büyük infial yarattı. Terör örgütlerinin cirit attığı ülkede Alman hükümeti tarafından konuya dair bir açıklama gelmedi..