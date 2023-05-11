İtalya'da korkunç patlama! Milano dumanlar içinde kaldı | Araçlar alevlere teslim oldu
İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinin merkezinde bugün korkunç bir patlama meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan dehşette bir kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın etkisiyle çevreye dumanlar yayılırken, olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Patlamadan dolayı sokakta park halindeki en az 5 arabanın ve 4 motosikletin ciddi hasar gördüğü, güvenlik önlemi kapsamında bölgedeki bir anaokulunun ve bir binanın boşaltıldığı duyuruldu. İşte korkunç patlamanın ayrıntıları...
Milano'nın Porta Romana bölgesindeki Pier Lombardo Sokağı'nda yerel saatle 11.30 (TSİ 12.30) sularında büyük bir patlama meydana geldi.
Patlamanın etkisiyle çevreye dumanlar yayılırken, olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik görevlisi sevk edildi.
İtfaiye yetkililerinden verilen bilgilerde, patlamanın bölgedeki bir eczaneye oksijen tüpleri taşıyan kamyonette meydana geldiği belirtildi.
Park halindeki kamyonetin alev alması sonrasında şoförün müdahale edip söndürmeye çalıştığı, bu sırada alevlerin sıçradığı oksijen tüplerinin patladığı kaydedildi.
Olayda şoförün elinden ve ayağından yaralandığı ancak hayati tehlikesi olmadığı ifade edildi.
Patlamadan dolayı sokakta park halindeki en az 5 arabanın ve 4 motosikletin ciddi hasar gördüğü, güvenlik önlemi kapsamında bölgedeki bir anaokulunun ve bir binanın boşaltıldığı duyuruldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İSTANBUL ATAŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları İstanbul oy oranları!
- JUVENTUS-SEVİLLA MAÇI CANLI İZLE! 11 Mayıs Juventus - Sevilla maçı hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir?
- 12 Mayıs tatil mi, Cuma günü okul var mı? 14 Mayıs seçim öncesi okullar tatil mi, seçim tatili kaç gün olacak? MEB duyurusu!
- YSK son dakika açıklama geldi mi? Yüksek Seçim Kurulu Muharrem İnce hakkında açıklama yapacak mı, ne zaman? 14 Mayıs 2023 seçimleri son durum ne?
- BURDUR SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranları!
- KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI 14 MAYIS! Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları ne zaman açıklanacak?
- NEVŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2023! Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Oy oranları!
- AMASYA SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları saat kaçta açıklanacak?
- 14 MAYIS NİĞDE SEÇİM SONUÇLARI! Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları 2023!
- KASTAMONU SEÇİM SONUÇLARI 14 MAYIS! Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları ne zaman açıklanacak?
- Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi, çekildi mi? 2023 İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı Erkan Baş adaylık açıklaması...
- EDİRNE SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimini kim kazandı, hangi parti yüzde kaç oy aldı 2023?