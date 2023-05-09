İsrail ordusu Gazze'ye saldırdı! Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre İsrail ordusu ile İç İstihbarat Örgütü Şabak tarafından Gazze'ye düzenlenen hava saldırısında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu toplam 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı açıklamasında, Gazze'ye düzenlenen son İsrail saldırısında 12 şehit verildiği, 20 kişinin de çeşitli şekilde yaralandığı kaydedildi.
İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Tugayları ise yaptığı açıklamada, lider kadrolarından 3 kişinin eşleri ve çocuklarıyla birlikte saldırılar sırasında öldürüldüğünü duyurdu.
Açıklamada, İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Tugayları lider kadrosundan Askeri Konsey Genel Sekreteri Cihad Şakir Gannam, kentin kuzey kesiminin komutanı Halil el-Behtini, Batı Şeria'daki askeri çalışma liderlerinden Tarık İzzeddin ve liderlerin eşleri ve çocukları için üzüntü içinde oldukları belirtildi.
İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Tarık Silmi de yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal güçlerinin suçlarına karşılık olarak direniş güçlerinin önünde tüm tercih ve senaryoların açık olduğunu" ifade etti.
Silmi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İşgal son bulana dek direniş durmayacaktır. Direniş, Filistinlileri topraklarından söküp atmak isteyen işgal güçleriyle angajman kurallarında yerini almıştır, şehitlerinin intikamını alacaktır"
Öte yandan Hamas Hareketi Lideri İsmail Heniye de gelişmelerin ardından yazılı açıklama yaptı.
Heniye açıklamasında, şunları kaydetti:
"İsrail suikast operasyonunda hesabında yanıldı, bedelini ödeyecektir. Hain bir operasyonla liderlere suikast düzenlenmesi işgal kendisine güvenlik sağlamayacak bilakis direnişi daha da artıracaktır. Direniş, hain düşmanın canını yakacak, üslubu sadece kendisi belirleyecektir"
İsrail ordusu, Gazze'ye bu gece düzenlediği hava saldırılarında, Filistin direniş örgütlerinden İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından üç kişinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarının, ordu ile İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) ortak operasyonu olduğu ve İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarına karşı gerçekleştirildiği vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, saldırılarda Kudüs Tugayları'na bağlı hayatını kaybeden lider kadrosunun isimleri ayrı ayrı belirtildi.
Gelişmelerin ardından Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar kentteki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği aktarıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay eski halini unutturdu! Açlık kuralını uygulayan Nurgül eridikçe eridi! Meğer zayıflama sırrı buymuş...
- TRABZON SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri oy oranları!
- SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır? Sandık başkanı, üyeler, temsilciler...Sandık görevlisi sorgulama!
- Asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret ara zammı ne zaman yapılacak 2023?
- MALATYA 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi Malatya hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Engelli yaşlı aylığı yatan iller! Ödeme tarihleri...
- 14 MAYIS VAN SEÇİM SONUÇLARI! YSK Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi ilçe ilçe oy oranları 2023!
- ESKİŞEHİR 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor 2023? Bayram tatili 9 gün mü olacak?
- KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
- SAKARYA 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları!
- AYDIN 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları!