İsrail ordusu Gazze’ye saldırdı! Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Tarık Silmi de yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal güçlerinin suçlarına karşılık olarak direniş güçlerinin önünde tüm tercih ve senaryoların açık olduğunu" ifade etti.

Silmi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İşgal son bulana dek direniş durmayacaktır. Direniş, Filistinlileri topraklarından söküp atmak isteyen işgal güçleriyle angajman kurallarında yerini almıştır, şehitlerinin intikamını alacaktır"