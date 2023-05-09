Son dakika | Eski Pakistan Başbakanı İmran Khan tutuklandı

Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikast girişiminin arkasında olmakla suçlamasının ardından geldi. Pakistan ordusu, dün, eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikast girişiminin arkasında üst düzey bir istihbarat yetkilisinin olduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirmişti. Han, 7 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Başbakan Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir'in kendisine yönelik suikast planının arkasında olduğuna dair iddialarını sürdürmüştü.