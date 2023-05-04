Alman basınından seçim itirafı! Türkler kısıtlamaya rağmen akın akın oy vermeye gitti
Türkiye’deki seçimleri sayılı günler kala dünyada gözünü kulağını Türkiye'deki seçimlere çevirdi. Avrupa'da yaşayan Türkler seçimin ilk beş gününde rekor kırdı. Seçim merkezlerinde kuyruklar oluştu. Seçim öncesi AK Parti'ye her türlü zorluğu çıkaran, muhalefete yasağa rağmen tüm kapıları açan Almanya bu kez, 10 ilde sandık kurulmasına izin vermedi. Almanya'nın bu kararı nedeniyle oluşan uzun kuyruklar gündem oldu. Alman basını skandalı itiraf etti.
Almanya'nın 10 ilde sandık kurulmasına izin vermemesi seçmeni oy kullanma hakkından vazgeçirmedi.
Almanya'da yaşayan Türkler akın akın oy vermeye gitti. Uzayan kuyruklar ise Alman basınında gündem oldu.
Almanya, misyonların olmadığı noktalarda sandık kurulmasına izin vermedi. Tüm hazırlıkların tamamlanmasına rağmen böyle bir karar alınması seçmenlerin tepkisine neden olmuştu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, kararı saçma ve siyasi bulduğunu söyledi. Aynı şeyin vize konusunda da yaşandığını dile getiren Çavuşoğlu, "Onlar bizi kısıtlarsa biz de onları kısıtlarız" demişti.
Frankfurter Allgemeine gazetesi konuyu gündemine taşıdı. İtiraf gibi bir haber kaleme alındı. Alman gazete, oy kullanma noktalarının kısıtlı olduğunu belirtirken "Uzun yolculuklara ve bekleme sürelerine katlanmak zorundasınız." ifadelerini kullandı.
Gazete, yolculukların kısaltılması ve Frankfurt'un rahatlaması için Limburg ve Fulda'da oy kullanma taleplerinin reddedildiği belirtilirken her gün 5 bin civarında Türk'ün oy kullanmak için uzun yollar kat ettikleri yazdı.
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