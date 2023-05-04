Alman basınından seçim itirafı! Türkler kısıtlamaya rağmen akın akın oy vermeye gitti

Almanya, misyonların olmadığı noktalarda sandık kurulmasına izin vermedi. Tüm hazırlıkların tamamlanmasına rağmen böyle bir karar alınması seçmenlerin tepkisine neden olmuştu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, kararı saçma ve siyasi bulduğunu söyledi. Aynı şeyin vize konusunda da yaşandığını dile getiren Çavuşoğlu, "Onlar bizi kısıtlarsa biz de onları kısıtlarız" demişti.