Dünya ilkokul derslerine bile İHA'yı ekliyor! Bizdeki muhalefet "dokunacağız" diyerek milli teknolojiye karşı çıkıyor
Türkiye son yıllarda İHA ve SİHA'lar konusunda "oyun kurucu ülke" konumuna gelirken, 7'li koalisyon başta olmak üzere muhalefet ise Türkiye'nin İHA ve SİHA'larla ilgili çalışmalarına açıkça engel olacaklarını söyleyerek "SİHA'lara dokunacağız" ifadelerini kullandı. Dünyada ise ülkeler bu alana yapılan yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Son olarak Rusya lideri Putin, ilkokuldan başlayarak okullarda İHA kullanma eğitimi verilmesi gerektiğini söyledi.
İnsansız havacılık sistemlerinin geliştirilmesiyle ilgili toplantıda konuşan Putin, bazı şirketlerin okullarda İHA kullanma eğitimi verilmesi yönünde öneri sunduğunu anlattı.
Bu öneriyi tümüyle desteklediğini, çocukların ilkokuldan itibaren İHA'ları kullanma, toplama ve yapılandırma becerileri kazanacağını kaydeden Putin, erken yaştaki kariyer yöneliminin ülkenin faydasına olacağını ve çocukları yapmamaları gereken eylemlerden uzaklaştırabileceğini belirtti.
İnsansız sistemler geliştirmeye yönelik ulusal projeye de değinen Putin, ekonomik büyümenin ve halkın yaşam kalitesinin artırılması için bu sektördeki tüm potansiyelin kullanılması gerektiğinin altını çizdi.
Bu arada Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov, 2030 yılına kadar yılda 32 bin İHA üretme kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.
Şu anki İHA üretim kapasitesinin iç talebin yüzde 30'undan fazlasını karşıladığını kaydeden Belousov, 2030'da bu oranı yüzde 70 düzeyine çıkarmak istediklerini belirtti.
BİZDEKİ MUHALEFET İSE "DOKUNMA" PEŞİNDE
Dünyada insansız teknoloji ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken, Türkiye son yıllarda yaptığı yatırımlarla "oyun kurucu ülke" konumuna geldiği İHA ve SİHA alanında 7'li koalisyon başta olmak üzere muhalefet tarafından engellenmek isteniyor.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin savunma sanayisindeki yatırımlarına ilişkin skandal ifadeler kullanmıştı. Devletin imkanlarının BAYKAR'a aktarıldığını iddia eden Babacan, "SİHA'lar hükümetin elindeki en büyük propaganda projelerinden birisi. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın ya, dokunacağız tabi ki" ifadelerini kullanmıştı.
7'li koalisyon masasının ortak adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu ise geçtiğimiz günlerde İHA ve SİHA teknolojilerinde adından söz ettiren BAYKAR'ı hedef aldı. Kılıçdaroğlu, "Dünyanın bütün rejimlerinde savunma sanayisi mutlaka devletle beraber yürümek zorundadır. Eğer siz sadece özel sektöre verirseniz, diyelim ki arkadaşımız İHA'yı yapıyor, bu da Türkiye için büyük bir risk. Neden? Yarın fabrikayı kalktı, Amerikalılara ya da Katarlılara sattı. Olmaz." ifadelerini kullanarak algı yaratmaya çalışmıştı. BAYKAR'dan Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine yanıt gelirken; "Firmamızı kimseye satmayız. Bu ülkenin geleceğine yönelik kazanıma herkesin sahip çıkması lazım." ifadelerini kullandı.
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