Dünya ilkokul derslerine bile İHA'yı ekliyor! Bizdeki muhalefet "dokunacağız" diyerek milli teknolojiye karşı çıkıyor

7'li koalisyon masasının ortak adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu ise geçtiğimiz günlerde İHA ve SİHA teknolojilerinde adından söz ettiren BAYKAR'ı hedef aldı. Kılıçdaroğlu, "Dünyanın bütün rejimlerinde savunma sanayisi mutlaka devletle beraber yürümek zorundadır. Eğer siz sadece özel sektöre verirseniz, diyelim ki arkadaşımız İHA'yı yapıyor, bu da Türkiye için büyük bir risk. Neden? Yarın fabrikayı kalktı, Amerikalılara ya da Katarlılara sattı. Olmaz." ifadelerini kullanarak algı yaratmaya çalışmıştı. BAYKAR'dan Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine yanıt gelirken; "Firmamızı kimseye satmayız. Bu ülkenin geleceğine yönelik kazanıma herkesin sahip çıkması lazım." ifadelerini kullandı.

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