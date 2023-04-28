Başkan Erdoğan’ın geçirdiği rahatsızlık sonrası algı yapan CGTN America için Çin’den geri adım: Seçimler Türkiye’nin iç işidir

Yayın kuruluşunun kaynak belirtmeden yaptığı paylaşımların daha sonra kaldırıldığını fakat düzeltilmediğini, sosyal medyada başka medya kuruluşları ve kişisel hesaplarda yayıldığını hatırlatması üzerine Sözcü Mao, "Bahsettiğiniz olayın ayrıntılarını bilmiyorum. Ama şunu söylememe izin verin; Türkiye Çin'in dostudur. Çin, ülkelerin iç işlerine karışılmasına daima karşıdır. Seçimler Türkiye'nin iç işidir, Çin buna karışmayacak veya müdahale etmeyecektir." dedi.

CGTN Amerika, dün Twitter hesabında yaptığı iki paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili dezenformatif içerikler sunmuştu.