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Belçika'da 2 haftada yaklaşık 400 martı kuş gribinden öldü! Yetkililer uyardı: İnsanlar için de tehlikeli

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.04.2023
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Belçika’da 2 haftada yaklaşık 400 martı kuş gribinden öldü! Yetkililer uyardı: İnsanlar için de tehlikeli

Belçika'da iki haftada çoğu martı olmak üzere 400 kuş, kuş gribi olarak bilinen H5N1 virüsü sebebiyle öldü. Virüsün diğer hayvanlar ve insanlar için de tehlikeli olduğuna, bölgeyi ziyaret edenlerin ölü veya hasta kuşlara dokunmaması gerektiğine dikkat çekildi.

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