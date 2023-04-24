Disneyland’da korku dolu anlar! Alev alan mekanik ejderha paniğe yol açtı

Disney'den yapılan açıklamada, yoğun duman sebebiyle bölgede bulunan görevlilerin ve ziyaretçilerin tahliye edildiği, yangının nedeninin araştırıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için dünyadaki tüm Disneyland tema parklarında alevli gösterilerin askıya alınacağı ifade edildi.