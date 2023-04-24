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Yeni Zelanda'da 7,1 büyüklüğünde deprem!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.04.2023
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Yeni Zelanda’da 7,1 büyüklüğünde deprem!

Yeni Zelanda'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 49 kilometre altında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Kermadec Adaları olduğunu duyurdu.

Yerin 49 kilometre altında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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