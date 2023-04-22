Batı'nın gündemi Türkiye seçimleri! Bir tarafta "umutsuz vaka" Kemal Kılıçdaroğlu, diğer tarafta 7'li destekçisi Sera Kadıgil'in tehditleri
Türkiye'de yaklaşan seçimler Batı medyasında gündem olmaya devam ediyor. HDP destekli 6'lı koalisyonun ortak adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu gazlayan Batı medyası seçimle ilgili yeni bir analiz yayınladı. Alman medyasında yer alan analizde seçimi Başkan Erdoğan'ın kaybetmesi durumunda muhalefetin Batı'nın her istediğini yapabileceğini yazarken, 7'linin herhangi bir planı olmadığına dikkat çekerek "umutsuz vaka" tablosu çizdi. Diğer yandan 7'linin destekçilerinden TİP'li Sera Kadıgil de Alman DW'ye yaptığı açıklamalarda "Kendini devlet sananlarla hesaplaşacağız." şeklinde tehditler savurdu.
HDP destekli 6'lı koalisyon masası ortak aday olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklerken; 14 Mayıs tarihi yaklaştıkça Batı medyasının Türkiye seçimlerine olan ilgisi de arttı. Yaşadığı kavgalar ve vaatlerin seçmende karşılık bulmaması nedeniyle koalisyon ortaklarından umudu kesen Batı medyasınde yeni bir analiz yayımlandı.
BATI MEDYASINDAN YENİ ANALİZ: UMUTSUZ VAKA
Alman Frankfurter Rundschau isimli yayın organında yayınlanan bir analizde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ortaklarının seçimi kazanması durumuna Batı'nın istediğini yapacağını ancak koalisyonun herhangi sistemli bir planı olmadığını belirterek "umutsuz vaka" tablosu çizdi. İlgili analizde Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı olarak görev yapan Ünal Çeviköz'ün ifadelerine de dikkat çekilerek Batı'ya verilecek tavizler sıralandı.
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Analizde "Erdoğan Türkiye'deki seçimleri kaybederse ne olur?" başlığı atılırken, Türkiye'nin dış politika rotasının değişeceğine dikkat çekildi. Yazıda ayrıca "Bunun Batı ile gergin ilişkiler açısında da sonuçları var" ifadeleri yer aldı.
Türkiye'nin Batı'ya karşı duruşu eleştirilirken Çeviköz'ün, Kılıçdaroğlu yönetimi altında dış politikada takip edilecek yol haritasına dair açıklamalarına yer verildi.
Alman gazete, son aylarda İsveç'in terör örgütleriyle olan bağları ve PKK'ya verdiği desteği sona erdirmemesi nedeniyle NATO üyeliğine karşı çıkan ve bu konuda kararlı bir duruş sergileyen Türkiye'nin, 7'li koalisyonun kazanması halinde bu direnişten vazgeçeceğine yer verilerek, "İsveç'i derhal NATO'ya kabul edecek ve Rusya'ya NATO üyesi olduğunu açıkça bildirecektir." denildi.
"TÜRKİYE BATI HİMAYESİNE GİRECEK"
Ukrayna ve Rusya arasında arabulucu konumda olan ve bu nedenle küresel çapta diplomasi sergileyen Türkiye'nin bu pozisyonunun da değişeceğine işaret edildi.
7'li koalisyonun ilk işlerinden birinin terör suçlarından tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ve Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'yı serbest bırakmak olduğunun hatırlatıldığı analizde "Türkiye'nin AB'ye 'demokrasiye dönüş yolunda' geri döndüğünü göstereceğine dair güvence verdi." ifadelerine yer verildi.
NET BİR PLANLARI YOK
7'li koalisyonun seçilmesi durumunda Batı'nın taleplerinin yerine getireceği sıralanırken koalisyon üyelerinin yaşadığı kavgaya da dikkat çekildi.
Muhalefetin yalnızca ve yalnızca Erdoğan'ı yenebilmek için buluştuğunun altını çizen gazete, "Ancak bu Erdoğan'dan sonraki olası zaman için kesinlikle yeterli olmayacaktır." denildi.
Koalisyonun adaylıktan sonra yaşadığı liste krizine de dikkat çeken Frankfurter Rundschau, "Doğru aday konusundaki anlaşmazlık yeni çözüldü ve milletvekili listeleri üzerindeki bir sonraki kargaşa çoktan başladı." ifadeleriyle kavgaların bitmediğine dikkat çekildi.
DİĞER YANDA TİP'Lİ SERA KADIGİL'İN TEHDİTLERİ
Öte yandan bir diğer Alman yayın organı DW Türkçe de TİP Sözcüsü Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün tehditlerine yer verdi!
DW'ye verdiği röportaj belli kesimlerin bu ülkede daha ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu iddia eden Kadıgil "Bir sürü ayrımcılığa uğrayan bir kesim var bu ülkede. Daha adıyla sanıyla söyleyelim; zengin, Sünni, Türk, yaşlı bir erkek değilseniz bu hayatta gerçekten hayatınız çok zor." şeklinde skandal ifadeler kullandı.
"KENDİSİNİ DEVLET SANIP ZULMEDENLERLE HESAPLAŞACAĞIZ"
Kadıgil sözlerinin devamında şu ifadelerle tehditler savurdu: "Biz Kürt sorununun çözümünde de eşit yurttaşlığı birinci ve en büyük harflerle önümüze yazıyoruz. Ama asıl baktığımız ve görmek istediğimiz yer budur. Ve arkadaşlarımızla birlikte, bu işin asli özneleriyle ve kendisini devlet sanıp, bu ülkenin kurucu bir unsuruna olmadık ayrımcılığı, olmadık zulmü reva görenlerle önce hesaplaşacağız, daha sonra da bir daha hiçbir kesim için böyle bir zulüm ortamı oluşmasın diye eşit yurttaşlık temelinde gerçekten güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz."
SKANDAL TWEETLERİ ORTAYA ÇIKTI
Mezhep üzerinden ayrımcılık yapan Sera Kadıgil'in skandalları bununla da sınırlı değil. Her fırsatta İmam hatipleri ve Diyanet'i hedef alan Kadıgil'in skandal tweetleri de ortada...
Kadıgil ezandan rahatsızlık duyduğunu paylaşırken şehitler için söylenen "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sözünden tiksindiğini yazdığı görüldü.
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