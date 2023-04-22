Batı'nın gündemi Türkiye seçimleri! Bir tarafta "umutsuz vaka" Kemal Kılıçdaroğlu, diğer tarafta 7'li destekçisi Sera Kadıgil'in tehditleri

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Analizde "Erdoğan Türkiye'deki seçimleri kaybederse ne olur?" başlığı atılırken, Türkiye'nin dış politika rotasının değişeceğine dikkat çekildi. Yazıda ayrıca "Bunun Batı ile gergin ilişkiler açısında da sonuçları var" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin Batı'ya karşı duruşu eleştirilirken Çeviköz'ün, Kılıçdaroğlu yönetimi altında dış politikada takip edilecek yol haritasına dair açıklamalarına yer verildi.

Alman gazete, son aylarda İsveç'in terör örgütleriyle olan bağları ve PKK'ya verdiği desteği sona erdirmemesi nedeniyle NATO üyeliğine karşı çıkan ve bu konuda kararlı bir duruş sergileyen Türkiye'nin, 7'li koalisyonun kazanması halinde bu direnişten vazgeçeceğine yer verilerek, "İsveç'i derhal NATO'ya kabul edecek ve Rusya'ya NATO üyesi olduğunu açıkça bildirecektir." denildi.