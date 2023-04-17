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İspanya'da bir ilk! Robotik ameliyatla akciğer nakli yapıldı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 17.04.2023
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İspanya’da bir ilk! Robotik ameliyatla akciğer nakli yapıldı

İspanya'da ilk kez robotik ameliyat yöntemiyle bir hastaya akciğer nakli yapıldı. Robotik ameliyatla akciğer nakli yapılan Xavier adlı 65 yaşındaki erkek hasta, sonuçtan çok memnun olduğunu, ameliyat sonrası dönemde hiç ağrı hissetmediğini vurgulayarak, doktorların yanı sıra donörün ailesine teşekkür etti.

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