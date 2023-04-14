Mısır’dan Türkiye’ye ortak tarih vurgulu mesaj: Filistin meselesinde fikir birliği sağladık

"MISIR ARTIK TÜRKİYE İLE NORMAL VE OLUMLU İLİŞKİ SERGİLİYOR"

Şukri, Filistin meselesiyle ilgili olarak da "Mısır ve Türkiye arasında Filistin halkının meşru haklarının desteklenmesi konusunda büyük bir mutabakat var." dedi.

Mısır'ın Türkiye ile Yunanistan'ı yakınlaştırma olasılığına ilişkin bir soruya Şükri, "Mısır artık Türkiye ile normal, olumlu ve iyi bir ilişki sergiliyor ve Türkiye ile güçlü temeller ve ortak bir tarih temelli stratejik ilişkilere sahip." yanıtını verdi.

Mısır'ın geçmişte Türkiye ile yakın ilişkileri sayesinde bölgede istikrarı sağlamayı başardığını ifade eden Şükri, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin azalması için çaba sarf ettiğini ve bunun, işbirliği ve koordinasyon alanları açma açısından ülkenin çıkarına olduğunu dile getirdi.

U"TARAFLARI MÜZAKERE MASASINA DAVET EDİYORUZ"

Şükri, Nil nehrinin su kullanımıyla ilgili Mısır ve Etiyopya arasında 10 yılı aşan Hedasi barajı krizinin çözümünde Türkiye'nin yer almasına ilişkin, "(Türk tarafıyla) Yaptığımız istişarelerde duyduğumuz, tarafları bağlayıcı bir yasal anlaşma yapmasına teşvik etmek için katkı sağlama isteğinin mevcut olduğu anlaşılıyor." yorumunu yaptı.

Ukrayna savaşına değinen Şukri, "Mısır bu krizden ekonomik olarak büyük bir şekilde zarar gördü. Tarafları müzakere masasına davet ediyoruz ve bunu yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şukri, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleri, Irak ve Ürdün dışişleri bakanlarının da katılacağı Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenecek Suriye konulu toplantı için KİK Başkanı ve Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'dan bir davet aldığını belirtti.

MISIR, İRAN İLE İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEYİ GÖZDEN GEÇİRECEK

Toplantının olayların seyrini değerlendirmek için önemli olduğuna dikkati çeken Şukri, "Bu toplantı, katılımcılara Türkiye ile Arap ülkelerinin arasındaki ilişkilerin mevcut gidişatı, bunların nasıl desteklenip yükseltileceği konusunda bilgi verme fırsatı ve (gelecek ay Riyad'ta düzenlenecek) Arap Birliği Zirvesine hazırlık imkanı veriyor." diye konuştu.

Şukri, Mısır-İran ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin bir soruya şu şekilde cevap verdi:

"Suudi Arabistan ile İran arasında yaşanan gelişmeler önemli ve değerlendirilmesi gerekiyor. Cidde toplantısı bu gelişmelerin avantajlarını görmek için fırsat niteliğinde. Mısır bu gelişmeleri değerlendirecek ve bu kapsamda yapılan çalışmalar üzerine yapıcı adımlar atılacaktır."