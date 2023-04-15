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Japonya Başbakanı Kişida'nın Wakayama ziyaretinde patlama!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.04.2023 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023
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Japonya Başbakanı Kişida’nın Wakayama ziyaretinde patlama!

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ülkenin güneydoğusundaki Wakayama eyaleti ziyaretinde patlama sesi duyulduğu bildirildi. Başbakan Kişida'nın ziyareti sırasında yaşanan patlama akıllara Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun uğradığı suikastı getirdi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ülkenin güneydoğusundaki Wakayama eyaleti ziyaretinde patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Başbakan Kişida, yerel meclis ara seçim kampanyası için gittiği Wakayama'da, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) adayının faaliyetine katıldı.

Kişida, LDP adayıyla, yerel saatle 11.30 sularında bölgede bulunan Saikazaki Balıkçı Limanı yakınlarında bir araya gelerek, kampanya sürecini görüştü.

BULUNDUĞU NOKTADA PATLAMA OLDU
Japon Başbakan'ın, konuşma yapması öncesinde, bulunduğu noktada patlama sesi duyuldu. Kişida'nın olay yerinden yara almadan tahliye edildiği bildirildi.

Yerel medya, patlama sesinin, Kişida'nın bulunduğu noktaya fırlatılan boru benzeri ve duman çıkaran bir çeşit sis bombası olabileceği tahmininde bulundu.

AKILLARA ABE SUİKASTI GELDİ
Söz konusu patlama akıllara Japonya'nın eski Başbakanı Şinzo Abe'nin geçtiğimiz yıl temmuz ayında uğradığı suikastı getirdi.

Abe, Nara kentinde katıldığı bir mitingde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

Abe, art arda duyulan iki el silah sesinin ardından yere yığıldı. Göğsünden vurulan Abe, bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı. Abe, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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