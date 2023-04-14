Dünyaca ünlü aktör Chaim Topol aslında bakın kimmiş? Öldükten sonra ortaya çıkan şok gerçek
1971 yapımı "Damdaki Kemancı" filmi ile dünya çapında ün kazanan Chaim Topol ile ilgili şoke eden bir geçrek ortaya çıktı. İsrailli aktör Chaim Topol'ün ailesi İsrail basınına verdiği röportajda gerçeği itiraf etti.
Damdaki Kemancı filminde Tevye karakterini canlandıran ve bu rolüyle Türkiye'de de ün kazanan ünlü aktör Chaim Topol, geçtiğimiz ay 87 yaşında yaşama veda etti. Ölümünün ardından ortaya çıkan gerçek şoke etti.
Topol' 1971 yapımı "Damdaki Kemancı" filmi ile dünya çapında elde eden Chaim Topol'un ailesi, ünlü aktörün Mossad ajanı olduğunu duyurdu.
Topol'un oğlu da, babasının bir görevde Arap ülkelerinden birinin konsolosluğunu dinleme görevinin ayrıntılarını anlattı.
Babası ve ekibinin, Konsolosluğun binasının bitişiğinde kiralık daireyi dişçi gibi göstererek duvarını deldiklerini ve dinleme ekipmanları yerleştirdiklerini söyledi.
Damdaki Kemancı müzikali bir çok dilde sahnalenmiş ve Türkiye'de filmin ünlü şarkısı 'Ah Bir Zengin Olsam' olarak Türkçe'ye çevrilmiş ve sahnelenmişti.
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