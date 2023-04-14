Dünyaca ünlü aktör Chaim Topol aslında bakın kimmiş? Öldükten sonra ortaya çıkan şok gerçek

İsrail basınına konuşan aile Topol'un kendilerine açıklamadığı birçok yurt dışı seyahati yaptığını dile getirdi.

Uzun yıllar İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan İsrailli aktörün, burada, daha sonra Mossad'ın başına gelecek Zvi Amir ile sık sık görüştüğü öğrenildi.