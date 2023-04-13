13 Nisan 2023, Perşembe
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Mısır ile açtığımız yeni sayfayı projeler ve başarı öyküleriyle dolduracağız
"Mısırla açtığımız yeni sayfayı ortak projeler ve başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz" diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır ile büyükelçi atamasına ilişkin "Temsilcilik düzeyinin büyükelçi seviyesine yükseltilmesi konusunda somut adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde ortak bir açıklama ile biz sizleri bilgilendireceğiz. O güne kadar bazı adımlar atmaya da devam edeceğiz. Herhangi bir sorunun olmadığını söylemek isterim." açıklamasını yaptı. Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ise "Güçlü bir siyasi irade var arkamızda, Türkiye-Mısır ilişkilerinin daha da aktifleştirilmesi ve her alanda yükselmesi için" mesajını verdi.