13 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kremlin'den Karadeniz açıklaması: Asla NATO denizi olmayacak

Kremlin'den Karadeniz açıklaması: Asla NATO denizi olmayacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.04.2023
ABONE OL
Kremlin’den Karadeniz açıklaması: Asla NATO denizi olmayacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz'in asla NATO denizi olmayacağını, tüm kıyıdaş ülkeler için "iş birliği" denizi olarak kalması gerektiğini ifade etti. Peskov konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm kıyıdaş ülkeler için iş birliği, etkileşim ve güvenlik denizi olarak kalmalı" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA