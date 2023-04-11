İşgalci İsrail Fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa’yı bastı

Fanatik Yahudiler İsrail polisinin koruması altında Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdi.

İsrail güçleri ayrıca 50 yaş altı Filistinlilerin sabah namazı için Aksa'ya girişine engel oldu. Onlarca Filistinli sabah namazını dışarıda, Harem-i Şerif'in kapılarının yakınında eda etti.