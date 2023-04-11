Almanya’da mesai başında vahşette yeni gelişme! Katil suç makinesi çıktı

"TAKSİCİLİK EK İŞİYDİ"

Polis, katil zanlısı ile Akan'ın önceden tanışmadığı bilgisini de aktarırken, cinayetin taksi ücretine itiraz nedeniyle işlendiği ifade ediliyor. Öte yandan Akan'ın Samsun Çarşamba'da yaşayan ağabeyi Murat Akan, "Kardeşim demiryollarında çalışıyor, ek iş olarak akrabalarımızın taksisinde çalışıyordu. Ölüm haberi ile yıkıldık. Alman yetkililerden net bilgi alamıyoruz. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" dedi.

TAKSİCİLER TEPKİLİ

Akan'ın ölümü başta Berlin olmak üzere ülkedeki taksicileri tedirgin etti. Son dönemde bu tür cinayetlerin arttığını dile getiren taksiciler, "Bizler gece müşteri aldığımızda tedirgin olurduk, ancak bu cinayet sabah saat 08.30'da işlendi. Taksilerimiz daha fazla güvenli hale gelmeli. Taksilere, kayıt yapan ve merkeze bağlı kamera sistemi kurulmalı" diye konuştu.