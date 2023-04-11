11 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Azerbaycan'dan acı haber: Ermenistan ordusunun ateşi sonucu 3 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan'dan acı haber: Ermenistan ordusunun ateşi sonucu 3 Azerbaycan askeri şehit oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.04.2023 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023
ABONE OL
Azerbaycan’dan acı haber: Ermenistan ordusunun ateşi sonucu 3 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusunun 3 askerinin şehit olduğu belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında Azerbaycan ordusunun misillemede bulunduğu, Ermenistan ordusunun önemli sayıda kayıp verdiği ifade edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gorus ilinin Dığ yerleşim biriminde konumlanan Ermenistan askerlerinin Laçın istikametindeki Azerbaycan mevzilerini yoğun ateş altına aldığı bildirildi.

3 ŞEHİT

Açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşi sonucu 3 Azerbaycan askerinin şehit olduğu kaydedildi.

ERMENİLER ÖNEMLİ SAYIDA KAYIP VERDİ

Azerbaycan ordusunun misillemede bulunduğu, Ermenistan ordusunun önemli sayıda kayıp verdiği ifade edildi.

Bölgede durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.

ERMENİ BASINI DOĞRULADI

Ermenistan basınında çıkan haberlerde de çatışmada Ermenistan ordusunun kayıp verdiği belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA