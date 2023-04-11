Azerbaycan'dan acı haber: Ermenistan ordusunun ateşi sonucu 3 Azerbaycan askeri şehit oldu
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusunun 3 askerinin şehit olduğu belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında Azerbaycan ordusunun misillemede bulunduğu, Ermenistan ordusunun önemli sayıda kayıp verdiği ifade edildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gorus ilinin Dığ yerleşim biriminde konumlanan Ermenistan askerlerinin Laçın istikametindeki Azerbaycan mevzilerini yoğun ateş altına aldığı bildirildi.
3 ŞEHİT
Açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşi sonucu 3 Azerbaycan askerinin şehit olduğu kaydedildi.
ERMENİLER ÖNEMLİ SAYIDA KAYIP VERDİ
Azerbaycan ordusunun misillemede bulunduğu, Ermenistan ordusunun önemli sayıda kayıp verdiği ifade edildi.
Bölgede durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.
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