ABD’de kan donduran vahşet! Cami imamı sabah namazı kıldırırken bıçaklandı | Olayı soruşturan savcı da polis de Türk
Kan donduran vahşet geçen gün ABD'nin New Jersey eyaletinde meydana geldi. Türk ve Müslüman toplumunun yoğun yaşadığı Paterson kentinde cami imamı, pazar günü sabah namazını kıldırırken bıçaklı saldırıya uğradı. Öte yandan olayı soruşturan polisin de, kıdemli savcı yardımcısının Türk asıllı olduğu öğrenildi. Savcı yardımcısı Bülent Can CNN'e yaptığı açıklamada saldırının nedenini araştırdıklarını belirtti. İşte korkunç olayın detayları...
Omar Mosque isimli caminin imamı Sayed El-Nakib, 9 Nisan Pazar günü sabah namazını kıldırırken secdeye gittiği esnada cemaatin arasına saklanan saldırgan tarafından bıçaklandı.
Caminin güvenlik kamerası kayıtlarına, üçüncü safta yer tutan 32 yaşındaki Şerif Zorba isimli saldırganın, secde halindeki cemaatin üzerinden atlayarak elindeki bıçağı 65 yaşındaki imamın sırtına saplaması net olarak yansıdı. Daha sonra elindeki bıçakla kendisini durdurmaya çalışanları tehdit eden Zorba, caminin dış kapısına kaçmak üzereyken cemaat tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Camiye birkaç dakika uzaklıktaki Saint Joseph Hastanesi'nde tedavi altına alınan imam El-Nakib'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı. İfadesinde İstanbullu olduğunu belirten ve kısa süre önce ABD'ye geldiği anlaşılan zanlının, dün gerçekleşen ilk duruşmasına Türk tercüman eşliğinde Bergen İlçe Hapishanesinden çevrim içi katıldığı, "ruhsatsız silah taşımak ve adam öldürmeye teşebbüs etmekle" suçlandığı belirtildi.
Basın açıklamasında, olayın detaylarına yer veren cami yönetimi, Zorba'nın saldırıyı neden gerçekleştirdiği konusuna değinmezken, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
NAMAZ KILAN İNSANLARIN ÜZERİNDEN ATLADI, BIÇAĞI SIRTINA SAPLADI
Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 32 yaşındaki saldırganın, secdedeki cemaatin üzerinden atlayarak elindeki bıçağı imamın sırtına sapladığı ve kendisini durdurmaya çalışanları tehdit ettiği görüldü.
Cami sözcüsü Abdul Hamdan CNN'e verdiği demeçte, olayın sabah 05:30 sıralarında meydana geldiğini ve o sırada camide 200'den fazla kişi olduğunu açıkladı.
CEMAAT YAKALADI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Saldırgan, camiden kaçmak üzereyken cemaat tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, saldırgan Şerif Zorba, Türkçe tercüman aracılığıyla verdiği ilk ifadesinde adam öldürmeye teşebbüs ve kanuna aykırı silah bulundurma suçlamalarını reddetti.
CNN saldırganın İstanbul doğumlu olduğunu ve ABD'ye kısa bir süre önce gittiğini öne sürerken Cami sözcüsü Abdul Hamdan da adamın cemaat arasında tanınmadığını belirtti.
OLAYI SORUŞTURAN SAVCI DA POLİS DE TÜRK
Passaic County İlçe Savcılığından yapılan açıklamada saldırganın Perşembe günü yeniden hakim karşısına çıkacağı belirtildi. Zorba'nın karşı karşıya kaldığı suçlamalar için azami ceza yaklaşık 26 yıl.
Öte yandan olayı soruşturan polisin de, kıdemli savcı yardımcısının Türk asıllı olduğu öğrenildi. Savcı yardımcısı Bülent Can CNN'e yaptığı açıklamada saldırının nedenini araştırdıklarını belirtti.
SORUŞTURMAYA FBI DA DAHİL OLDU
News12'de yer alan bir haberde saldırganın birkaç hafta önce Paterson'daki Mevlana Camisi'ne düzenlenen saldırıda da parmağı olabileceği belirtildi ve soruşturmaya FBI'ın dahil olduğu vurgulandı.
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