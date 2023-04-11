ABD’de kan donduran vahşet! Cami imamı sabah namazı kıldırırken bıçaklandı | Olayı soruşturan savcı da polis de Türk

OLAYI SORUŞTURAN SAVCI DA POLİS DE TÜRK

Passaic County İlçe Savcılığından yapılan açıklamada saldırganın Perşembe günü yeniden hakim karşısına çıkacağı belirtildi. Zorba'nın karşı karşıya kaldığı suçlamalar için azami ceza yaklaşık 26 yıl.

Öte yandan olayı soruşturan polisin de, kıdemli savcı yardımcısının Türk asıllı olduğu öğrenildi. Savcı yardımcısı Bülent Can CNN'e yaptığı açıklamada saldırının nedenini araştırdıklarını belirtti.

SORUŞTURMAYA FBI DA DAHİL OLDU

News12'de yer alan bir haberde saldırganın birkaç hafta önce Paterson'daki Mevlana Camisi'ne düzenlenen saldırıda da parmağı olabileceği belirtildi ve soruşturmaya FBI'ın dahil olduğu vurgulandı.