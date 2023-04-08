Almanya’da vahşet! Türk taksici boğazı kesilerek öldürüldü | Acılı aile: O caniyi bulun
Korkunç olay geçen gün Almanya’nın Berlin şehrinde meydana geldi. İkinci iş olarak taksicilik yapan 49 yaşındaki Samsunlu Mustafa Akan’ın aracında boğazı kesilerek öldürüldüğü öğrenildi. Alman polisi cinayeti işlediği ileri sürülen katil ya da katilleri yakalamak için çalışma başlattı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...
Almanya'da yaşanan olay, iki önce Perşembe sabahı Berlin'de meydana geldi. Almanya doğumlu olan, 2 çocuk sahibi Samsun Çarşambalı 49 yaşındaki Mustafa Akan, geçen perşembe günü erken saatlerde taksi durağına gitti. İddiaya göre, yabancı uyruklu olduğu düşünülen bir müşteri onun aracına bindi. 7 kilometre sonra Mustafa Akan'ın taksinin yanında boğazı kesilmiş olarak yerde yatan cesedi bulundu. Alman polisi cinayeti işlediği ileri sürülen katil ya da katilleri yakalamak için çalışma başlattı.
"BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU"
Acılarının çok büyük olduğunu belirten Çarşamba'nın Sefalı Mahallesi'nde baba ocağında yaşayan Mustafa Akan'ın ağabeyi emekli öğretmen Murat Akan, Alman yetkililerden henüz net bir bilgi alamadıklarını söyledi. İş arkadaşlarından ve akrabalarından öğrendiklerine göre kardeşlerinin vahşice bir cinayete kurban gittiğini çok iyi bildiklerini ifade eden ağabey Murat Akan, "Kardeşim Almanya'da doğdu, oranın vatandaşı, iki evladı var. Oranın demiryollarında çalışıyordu. İkinci iş olarak akrabalarımızın taksisine gidiyordu. Perşembe günü saat 08.00 civarı durakta beklerken bir kişi onun taksisine biniyor. İlginç olan altıncı sırada olmasına rağmen onu tercih ediyor. Görgü şahitleri müşterinin Alman olmadığını, yabancı uyruklu olabileceğini söylüyorlar. İlerleyen saatlerde vatandaşlar bir taksinin yanında yolda kanlar içinde yatan biri olduğunu polise bildiriyor. Ve o kişinin kardeşim Mustafa Akan olduğu öğreniliyor. Maalesef boğazı kesilmiş olarak bulundu kardeşim. Olay yerine sağlık ekipleri sevk ediliyor ilk müdahalesi yapılıyor ama kurtarılamıyor. Neden ve nasıl oldu bilmiyoruz. Bu çok acı bir olay" dedi.
ALMANYA'DA TAKSİLERDE KAMERA YOK
Alman Anayasası'na göre kişisel haklardan dolayı taksilerde kameranın olmadığını hatırlatan Akan, "Bu yüzden katilin kim olduğu ve neden bu vahşetin gerçekleştiği şuan bilinmiyor. Zaten Alman yetkililerden çok net bilgi de alamıyoruz. Ama araştırdıklarını ailemize söylüyorlar. Kardeşimiz insan ilişkileri iyi olan, düşmanı olmayan biriydi" diye konuştu.
AİLE CENAZELERİNİ YURDA GETİRMEYİ BEKLİYOR
"Almanya kutladıkları Paskalya Bayramı nedeniyle dört günlük tatildeler. Bu yüzden resmi işlemlerin tamamlanması salı gününü bulacakmış. Diyanet cenazemizi almak için resmi işlemlere başladı. Biz de cenazemizi o gün memleketimize getirmeye çalışıyoruz. Hafta içi ise Sefalı'da cenazemizi defnetmek istiyoruz" diyen emekli öğretmen abi Akan, "Alman yetkililerden tek istediğimiz ne olur o caniyi bulun. Neden bunu yaptı öğrenelim. Ve ne olur insan hayatı bu kadar ucuz olmasın" ifadelerini kullandı.
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