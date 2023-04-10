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Meksika’da 3 katlı bina böyle devrildi

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 10.04.2023
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Meksika’da 3 katlı bina böyle devrildi

Meksika’da yamaçta bulunan 3 katlı bir bina devrildi. Binanın devrildiği anlar çevredeki vatandaşlar ve güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

Meksika'nın Tijuana şehrinde 3 katlı bina devrildi. Yamaçta bulunan binanın, 2 hafta önce etkili olan yağışlar nedeniyle bölgedeki heyelanın ardından güvenlik amacıyla boşatıldığı aktarıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binanın devrildiği anlar ise çevredeki vatandaşlar ve güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

Mağdur olan vatandaşlar inşaat şirketlerini ve denetlemeyi yapan görevlileri suçlayarak yetkililerden yardım istedi.

Tijuana şehri yerel yöneticileri ise, olayın kapsamlı olarak araştırıldığını bildirdi.

3 katlı bina böyle devrildi 3 KATLI BİNA BÖYLE DEVRİLDİ

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