Meksika’da 3 katlı bina böyle devrildi
DÜNYA İHA
Meksika’da yamaçta bulunan 3 katlı bir bina devrildi. Binanın devrildiği anlar çevredeki vatandaşlar ve güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binanın devrildiği anlar ise çevredeki vatandaşlar ve güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.
Mağdur olan vatandaşlar inşaat şirketlerini ve denetlemeyi yapan görevlileri suçlayarak yetkililerden yardım istedi.
Tijuana şehri yerel yöneticileri ise, olayın kapsamlı olarak araştırıldığını bildirdi.
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