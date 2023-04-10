Türkiye'nin en büyük enerji projesi! Yunan basınından Karadeniz gazı için çarpıcı analiz
Türkiye, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin evlere ulaşması için geri sayıma geçti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının mayıs itibarıyla evlere ulaşacağını açıklarken; Yunan basınında dikkat çeken bir Türkiye analizi yayınlandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz gün katıldığı bir canlı yayında Türkiye tarihinin en büyük enerji projesi olan Sakarya Gaz Sahası'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Dönmez, keşfin 710 milyar metreküpe ulaştığına vurgu yaparak "35 yıl süreyle tüm konutların doğalgazını sağlayacak bir keşiften bahsediyoruz" dedi.
Karadeniz gazının mayıs ayında evlerde kullanılacağını da açıklayan Dönmez "Cumhurbaşkanımız 20 Nisan'da vatandaşlarımızın büyük bir kısmını memnun edecek müjdeler paylaşacak. Gündemi değiştiren bir müjde olur" dedi.
Dönmez'in açıklamaları sonrası Yunan Proto Thema gazetesi çarpıcı bir analiz yayınladı.
"Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu 710 milyar metreküp doğal gaz kullanıma açılacak" diyen gazete bu gazın Mayıs itibari ile hanelere ulaştırılacağını yazdı.
Karadeniz gazının 35 yıl süreyle enerji ihtiyacını karşılayacağının altını çizen Proto Thema Bakan Dönmez'in bunun Türkiye'nin en büyük enerji projesi olduğunu kaydettiğini aktardı.
Gazete Başkan Erdoğan'ın "Türkiye kendi doğal gazını kullanmaya başlayacak" ifadesine de haberinde yer verdi ve keşfe Fatih sondaj gemisinin imza attığını belirtti.
Ta Nea ise "Türkiye Mayıs ayından itibaren kendi doğal gazına sahip" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
Haberde "Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin önümüzdeki 35 yılın ihtiyacını karşılamak üzere Mayıs ayından itibaren hane halklarına doğal gaz tedarik etmeye başlayacağını söyledi" ifadesine yer verildi.
Ethnos "Türkiye: Mayıs'ta tüm hanelere kendi sahasından doğal gaz" başlığını attı.
ABD merkezli Bloomberg bu gelişmeyi "Türkiye, kendi bulduğu gazı Mayıs ayından itibaren evlere ulaştırmayı hedefliyor" başlığı ile okurlarına duyurmuştu.
DEĞERİ 500 MİLYAR DOLAR
"Sakarya sahası başta olmak üzere açık deniz sahalarında yaklaşık 710 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedildiği tahmin edilmektedir" denilen haberde Dönmez'in keşfin ekonomik değerinin mevcut fiyatlar baz alındığında 500 milyar dolar olduğunu aktardığı belirtti.
Haberinde Dönmez'in açıklamalarına geniş yer veren Bloomberg, "Dönmez Cumartesi günü verdiği demeçte, Türk devlet enerji ithalatçısı BOTAŞ'ın, kontrolleri tamamlandıktan sonra gazı gelecek ay hanelere dağıtacağını söyledi" dedi.
"Bakan ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmek istediği 14 Mayıs genel seçimleri öncesinde elektrik faturalarında olası indirimlere de işaret etti" diyen Bloomberg, Dönmez'in 20 Nisan'a işaret ettiğini ve bu tarihte Erdoğan'ın bir müje açıklayacağını belirttiğini aktardı.
Rusya'nın Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının yaklaşık üçte birini karşıladığına vurgu yapılan haberde, Türkiye'nin geçen yılki 350 milyar dolarlık ithalat faturasının yüzde 30'unun ise enerjiye ait olduğunu belirtildi.
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