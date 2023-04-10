Türkiye’nin en büyük enerji projesi! Yunan basınından Karadeniz gazı için çarpıcı analiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz gün katıldığı bir canlı yayında Türkiye tarihinin en büyük enerji projesi olan Sakarya Gaz Sahası'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Dönmez, keşfin 710 milyar metreküpe ulaştığına vurgu yaparak "35 yıl süreyle tüm konutların doğalgazını sağlayacak bir keşiften bahsediyoruz" dedi.