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Joe Biden 2024 seçimleri için yeniden aday

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.04.2023
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Joe Biden 2024 seçimleri için yeniden aday

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, CNN'e yaptığı açıklamada, 2024 seçimleri için yeniden aday olacağını açıkladı.

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