09 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İsrail ordusu Suriye'yi vurdu!

İsrail ordusu Suriye'yi vurdu!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.04.2023
ABONE OL
İsrail ordusu Suriye’yi vurdu!

Son dakika haberine göre İsrail ordusunun, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne Suriye'den roket atıldığı iddiasıyla bazı noktaları vurduğu bildirildi. İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA