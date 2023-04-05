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İngiltere Kralı 3. Charles son noktayı koydu! Taç giyme töreninin davetiyesinde dikkat çeken detay

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.04.2023 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023
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İngiltere Kralı 3. Charles son noktayı koydu! Taç giyme töreninin davetiyesinde dikkat çeken detay

İngiltere Kralı 3. Charles’ın 6 Mayıs’ta yapılacak ‘taç giyme törenine’ katılacak kişilere gönderilecek davetiye dün kamuya tanıtıldı. Davetiyede Kraliçe Eş (Consort) Camilla’nın unvanının ‘Kraliçe’ olarak yazıldığı dikkat çekti. İşte 2 bin adet basılacak o davetiye...

İngiltere Kralı 3. Charles'ın 6 Mayıs'ta başkent Londra'daki Westminster Abbey'de yapılacak Taç Giyme Töreni için basılan davetiyeler, Buckhingham Sarayı tarafından dün kamuya tanıtıldı.

2 bin adet basılacak davetiyede, İngiliz folklorundan 'yeni hükümdarlığı yansıtması için bahar ve yeniden doğuşun simgesi kadim bir figür olan Yeşil Adam figürü' içerdiği görüldü.


DAVETİYEDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Ülkedeki çayırlarda yetişen çiçeklerle bezeli davetiyede ayrıca Kral 3. Charles'ın eşi olduğu için 'Kraliçe Eş' (consort) unvanı taşıyan Camilla'nın sadece 'Kraliçe' unvanı ile yazıldığı dikkat çekti.

Kraliyet arşivlerinden en eski taç giyme davetiyesinin fotoğrafı da paylaşılarak "Kraliyet Arşivlerindeki en eski taç giyme töreni davetiyesi, 22 Eylül 1761'de gerçekleşen Kral George III ve Kraliçe Charlotte'un taç giyme töreni içindir" denildi.

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