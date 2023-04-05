Hindistan'da kan donduran olay! Gelinin eski sevgilisinin intikamı! Düğün hediyesi ortalığı savaş alanına çevirdi
Kan donduran olay, Hindistan'da meydana geldi. Bir düğünde düğün hediyesinin içine koyulan bombanın patlaması sonucu gelinin müstakbel eşi ve erkek kardeşi hayatını kaybetti. Düğün hediyesinin içine patlayıcı koyanın ise gelinin eski sevgilisi olduğu iddia edildi. İşte dehşete düşüren olayın detayları...
BBC'nin haberine göre, olay, 3 Nisan'da ülkenin orta kesimlerindeki Chhattisgarh eyaletinin Kabirdham ilçesinde, yeni evli bir çiftin evinde meydana geldi. Patlamada damat ve erkek kardeşi ölürken 18 aylık bir bebek de dahil, 4 kişi yaralandı.
Hediyenin, prize takılır takılmaz infilak eden patlayıcılarla donatıldığını söyleyen polis, şiddetli patlamanın yaşandığı odanın duvarlarının ve evin çatısının çöktüğünü bildirdi.
Polis, bomba yerleştirilmiş düğün hediyesinin, gelinin eski sevgilisi tarafından gönderildiğini; 33 yaşındaki Sarju Markam isimli eski sevgilinin geçmişte 29 yaşındaki gelinle ilişkisi olduğunu, kendisinin ikinci eşi olması için ısrar ettiğini iddia etti.
Kadının ailesinin, bu evliliğe onay vermediği belirtildi.
Şüpheli eski sevgili Markam, soruşturma kapsamında Madya Pradeş eyaletinde gözaltına alındı.
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