Hindistan’da kan donduran olay! Gelinin eski sevgilisinin intikamı! Düğün hediyesi ortalığı savaş alanına çevirdi

Polis, bomba yerleştirilmiş düğün hediyesinin, gelinin eski sevgilisi tarafından gönderildiğini; 33 yaşındaki Sarju Markam isimli eski sevgilinin geçmişte 29 yaşındaki gelinle ilişkisi olduğunu, kendisinin ikinci eşi olması için ısrar ettiğini iddia etti.