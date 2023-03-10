Ülke tarihinde unvanı şimdiye kadar 4 kişi taşıdı! Kral Charles'tan kardeş kıyağı
Son dakika haberleri... İngiltere Kralı 3. Charles, küçük erkek kardeşi Prens Edward’ı 59’uncu doğum günü münasebetiyle 'Edinburgh Dükü' ilan etti. Bu unvan daha önce Kral Charles'ın babası Prens Philip'e aitti.
Buckingham Sarayı'ndan konuyla ilgili dün yapılan açıklamada "Majesteleri Kral, Wessex ve Forfar Kontu Prens Edward'a, Ekselanslarının 59. doğum günü vesilesiyle Edinburgh Düklüğü'nü bahşetmekten memnuniyet duymuştur.
Bu unvan Prens Edward tarafından Majestelerinin yaşamı boyunca muhafaza edilecektir" denildi.
TARİHTE 4 KİŞİ BU UNVANI ALDI
Düklük unvanı Prens Philip'e 1947 yılında, tahta çıkmadan önce Edinburgh Düşesi unvanına sahip olan Prenses Elizabeth ile evlenmesi üzerine verilmişti. Ülke tarihinde unvanı şimdiye kadar 4 kişi taşıdı.
1726 yılında Kral 2. George'un en büyük oğlu Prens Frederick, 1764 yılında Kral 3. George'un kardeşi Prens William, 1866 yılında Kraliçe Victoria'nın ikinci oğlu Prens Alfred ve 1947 yılında Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip bu unvanı taşıyan kişiler olmuştu.
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