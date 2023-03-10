Ülke tarihinde unvanı şimdiye kadar 4 kişi taşıdı! Kral Charles’tan kardeş kıyağı



TARİHTE 4 KİŞİ BU UNVANI ALDI



Düklük unvanı Prens Philip'e 1947 yılında, tahta çıkmadan önce Edinburgh Düşesi unvanına sahip olan Prenses Elizabeth ile evlenmesi üzerine verilmişti. Ülke tarihinde unvanı şimdiye kadar 4 kişi taşıdı.