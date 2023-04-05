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Almanya ilan etti: Koronavirüs salgını sona erdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.04.2023
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Almanya ilan etti: Koronavirüs salgını sona erdi

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, ülkede Covid-19 salgının sona erdiğini ilan etti. Almanya’nın pandemi ile başarılı bir şekilde başa çıktığını belirten Lauterbach, salgın döneminde okul ve kreşlerin ülke çapında kapanışlarının gerekli olmadığını düşündüğünü aktararak, virüsün yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin isabetli kararlar olduğunu belirtti.

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