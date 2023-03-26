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Son dakika | İran'da peş peşe korkutan depremler!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.03.2023
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Son dakika | İran’da peş peşe korkutan depremler!

Son dakika haberi...İran’ın Fars ve İlam eyaletlerinde meydana gelen 4,2 ve 4,7 büyüklüğündeki iki deprem ülkenin Buşehr, Loristan ve Huzistan eyaletlerinde de hissedildi.

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