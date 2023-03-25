Deutsche Bank’ın riski arttı hisseler çakıldı

Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası olan Deutsche Bank hisseleri, üç gündür geriliyor. Bankanın tahvillerinin CDS maliyeti, son üç günde yüzde 35 artarak 190 puan seviyelerine yükseldi. Konu hakkında bir açıklama yapan Almanya Şansölyesi Olaf Scholz da Deutsche Bank'ın çok kârlı bir banka olduğunu dile getirdi ve gelecek için herhangi bir şüpheye gerek duyulmadığının altını çizerek, "Deutsche Bank, iş modelini tamamen yeniden organize etti ve çok karlı bir banka" dedi.