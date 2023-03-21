İHA gerilimi sonrası Putin’den Batı ve ABD’ye açık uyarı: Karşılık vereceğiz!

"VAZGEÇİLEMEZ KURALLARIN ÇİĞNENDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Dünyada bazı ülkeler ve bloklar nedeniyle adaletsizliklerin yaşandığını da ifade eden Putin, "Ekonomide gayrimeşru, siyası çıkar amaçlı yaptırımlar ve diğer ambargoların uygulamada yaygınlaştığını görüyoruz. Vazgeçilemez kuralların çiğnendiğini görüyoruz" dedi. Bu nedenle dünyanın birçok noktasında kargaşanın hakim olduğunu savunan Putin, "Dünyanın birçok noktasında tansiyonun arttığını, küresel siyaset ve ekonomide çatışma ve kriz potansiyeli arttı" ifadelerini kullandı. Bu duruma karşı Çin ile birlikte hareket ettiklerini aktaran Putin, "Rusya ve Çin'in görüşleri birbiriyle çok örtüşüyor veya çok yakın" dedi.