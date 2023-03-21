İHA gerilimi sonrası Putin’den Batı ve ABD'ye açık uyarı: Karşılık vereceğiz!
Rusya ile bilek güreşine girerek Ukrayna üzerinden savaş yürüten Avrupa ve ABD’ye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den açık uyarı geldi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, konuşan Rus lider Putin "Kolektif Batı nükleer bileşenli silahlar kullanmaya başladığında karşılık vereceğiz" mesajını üst perdeden verdi. Rusya geçtiğimiz zaman diliminde Karadeniz ve Baltık Denizi’nde ABD İHA’sı ve ağır bombardıman uçakları ile karşı karşıya gelmişti. ABD’nin bir İHA’sını düşürerek savaş uçakları ile gözdağı veren Rusya, ülkeyi kesin bir dille ikaz etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kremlin Sarayı'nda resmi görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek, Rusya ve Çin arasında kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin derinleştirilmesine dair ortak bildiriyi imzaladı.
Ortak bildiriye göre, Rusya ve Çin ekonomik olarak koordinasyonlu hareket edecek, iki ülke kendi para birimleriyle ticareti sürdürecek, ticaret yolları genişletilecek ve enerji alanında yeni projeler gerçekleştirilecek.
İmzalanan bildiriyi okumasının ardından açıklamalar yapan Putin, Çin'in, Ukrayna krizinin çözümüne dair sunduğu barış planına değinde. Batılı ülkeler ve Ukrayna buna hazır olduğunda bu önerileri değerlendirebileceklerini söyleyen Putin, "Tabi ki (görüşmemizde) Ukrayna'daki durumu göz ardı etmedik. Çin tarafından önerilen barış planının hükümlerinden birçoğunun Rusya'nın yaklaşımlarıyla örtüşüyor ve Batı ile Kiev buna hazır olduğunda, barışçıl çözüm için esas alınabilir. Fakat şu anda onların buna hazır olduğunu görmüyoruz" dedi.
ÇİN VE RUSYA'DAN, ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİN MÜDAHALESİNE KARŞI ORTAK TAVIR
Rusya ve Çin'in stratejik ortaklığına değinen Putin, ABD ve Batılı ülkelere karşı birlikte hareket ettiklerini vurgulayarak, "Rusya ve Çin, askeri, ekonomik ve siyasi avantajlar elde etmek amacıyla diğer ülkelerin meşru çıkarlarına zarar veren devlet ve bloklara şiddetle karşı duruyor" dedi.
"VAZGEÇİLEMEZ KURALLARIN ÇİĞNENDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"
Dünyada bazı ülkeler ve bloklar nedeniyle adaletsizliklerin yaşandığını da ifade eden Putin, "Ekonomide gayrimeşru, siyası çıkar amaçlı yaptırımlar ve diğer ambargoların uygulamada yaygınlaştığını görüyoruz. Vazgeçilemez kuralların çiğnendiğini görüyoruz" dedi. Bu nedenle dünyanın birçok noktasında kargaşanın hakim olduğunu savunan Putin, "Dünyanın birçok noktasında tansiyonun arttığını, küresel siyaset ve ekonomide çatışma ve kriz potansiyeli arttı" ifadelerini kullandı. Bu duruma karşı Çin ile birlikte hareket ettiklerini aktaran Putin, "Rusya ve Çin'in görüşleri birbiriyle çok örtüşüyor veya çok yakın" dedi.
"KOLEKTİF BATI NÜKLEER BİLEŞENLİ SİLAHLAR KULLANMAYA BAŞLADIĞINDA KARŞILIK VERECEĞİZ"
İngiltere'nin, Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyum gönderme planını eleştiren Putin, kendilerine karşı nükleer bileşenli silahların kullanılması durumunda karşılık vereceklerini belirterek, "Bugün İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı'nın Ukrayna'ya yalnızca tank tedariki değil zayıflatılmış uranyum içeren zırh delici mermileri göndereceklerini söylediğini öğrendik. Öyle görünüyor ki Batı gerçekten de 'son Ukraynalıya kadar' savaşmaya karar verdi. Artık sadece sözlerle değil eylemleriyle bu kararı verdiler. Ancak belirtmek isterim ki, tüm bunlar olursa Kolektif Batı'nın nükleer bileşenli silahlar kullandığını varsayarak Rusya'da buna göre tepki vermek zorunda kalacak" dedi.
Rusya ve Çin'in, bağımsız bir dış politika izlediğini aktaran Putin, "BM, BMGK diğer kuruluşlarda daha adil ve demokratik çok kutuplu bir dünya düzeninin oluşturulması için dayanışma içinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Putin ayrıca, G20, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS gibi küresel örgütlerde de Çin ile birlikte hareket ettiklerini hatırlattı.
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