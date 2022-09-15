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İskoçya'da göktaşı paniği: Onlarca kişi anbean kaydetti

İskoçya ve İngiltere'nin kuzeyinde büyük bir meteor görüldü. Motherwell kentinde yaşayanlar tarafından birçok farklı açıdan görüntülenen göktaşı, yüzlerce ihbara neden oldu. Resmi makamlardan henüz resmi bir bilgilendirme açıklaması yapılmadı. Yerel halkın iddiasına göre meteor, İrlanda Cumhuriyeti'ndeki Donegal şehrine düştü. Birçok kişi, nesnenin Dünya atmosferine girerken yüksek bir patlama sesi çıkardığını iddia etti.

Giriş Tarihi: 15.09.2022 01:23 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022 01:40
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İskoçya’da göktaşı paniği: Onlarca kişi anbean kaydetti

İskoçya ve İngiltere'nin kuzeyinde büyük bir meteor görüldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İskoçya’da göktaşı paniği: Onlarca kişi anbean kaydetti

Motherwell kentinde yaşayanlar tarafından birçok farklı açıdan görüntülenen göktaşı, yüzlerce ihbara neden oldu.

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İskoçya’da göktaşı paniği: Onlarca kişi anbean kaydetti

Resmi makamlardan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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  • 16
İskoçya’da göktaşı paniği: Onlarca kişi anbean kaydetti

Yerel halkın iddiasına göre meteor, İrlanda Cumhuriyeti'ndeki Donegal şehrine düştü.

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  • 16
İskoçya’da göktaşı paniği: Onlarca kişi anbean kaydetti

Birçok kişi, nesnenin Dünya atmosferine girerken yüksek bir patlama sesi çıkardığını iddia etti.