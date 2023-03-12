Macaristan’da zincirleme kaza: 42 araç birbirine girdi

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Kazanın nedeni henüz resmi makamlar tarafından açıklanmazken, otoyol bölgesine yaşanan toz fırtınasının görüş mesafesinin ani bir şekilde düşürmesi sonucu kazanın meydana gelmiş olabileceği ifade edildi.

Kazaya karışan araçlardan biri tarafından araç içi kamera ile kaydedilen görüntülerde, yolda görüş mesafesinin düşük olduğu görüldü.