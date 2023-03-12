Macaristan'da zincirleme kaza: 42 araç birbirine girdi
Macaristan’ın başkenti Budapeşte yakınlarındaki otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 42 araç birbirine girdi. Kazada, 13'ü ağır olmak üzere 36 kişi yaralandı.
Macaristan'da 42 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Başkent Budapeşte'nin 25 kilometre batısındaki M1 otoyolunda dün yerel saatle 14.00 sıralarında yaşanan kazada, 13'ü ağır olmak üzere 36 kişi yaralandı. Kazaya karışan 19 araçta yangın çıkarken, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.
HELİKOPTERLERLE HASTANEYE SEVK EDİLDİLER
Macaristan Ulusal Afetten Korunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildiği belirtilerek, yaralıların helikopterlerle hastaneye sevk edildiği ifade edildi.
NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Kazanın nedeni henüz resmi makamlar tarafından açıklanmazken, otoyol bölgesine yaşanan toz fırtınasının görüş mesafesinin ani bir şekilde düşürmesi sonucu kazanın meydana gelmiş olabileceği ifade edildi.
Kazaya karışan araçlardan biri tarafından araç içi kamera ile kaydedilen görüntülerde, yolda görüş mesafesinin düşük olduğu görüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Müge Anlı Yusuf Ferhat Avcı kimdir, bulundu mu? Müge Anlı Yusuf Ferhat Avcı yakalandı mı?
- 25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-47 yaşında emeklilik! SGK'ya tek belge ile başvurmak kâfi! SSK kapsamında 1261 günü geçmeden...
- Eskişehir elektrik kesintisi son dakika ne zaman gelecek? 12 Mart Eskişehir elektrikler ne zaman gelir? OEDAŞ açıklama sayfası...
- 95. Oscar Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Oscar ödül töreni Türkiye'de yayınlanacak mı?
- Emekli Temmuz maaş zam hesapları değişti! Son veri güncelledi, emekliye en düşük 6.690 TL! %9.80 hesabı çıktı! 5.500, 6000, 7000 TL maaş...
- YARIN OKULLAR VAR MI, YOK MU? 13 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? MEB ve Valilik açıklamaları...
- Başakşehir 0-2 Beşiktaş maç sonucu! Kartal deplasmanda 2 golle galip
- Hane başı destek ödemesi ne zaman yatacak? Mart ayı hane başı destek ödemesi yatan iller hangileri? Ziraat Bankası...
- HASTANE İŞ BAŞVURU EKRANI 2023 | 9 ilde Şehir Hastanesine 71 personel alınacak! En az ilkokul mezunu KPSS şartsız! İşte branşlar ve şartlar
- Adana'da yarın okullar tatil mi? 13 Mart Pazartesi okullar tatil olacak mı?
- Bolu Korkutan deprem! Bolu, Düzce az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Peş peşe geldi! 12 Mart Son depremler listesi...
- TS - ADANA DEMİRSPOR CANLI İZLE | 12 Mart Trabzonspor Adana Demirspor mücadelesi anlık, full HD, kesintisiz canlı takip! Şifresiz nereden izlenir?