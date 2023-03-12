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Macaristan'da zincirleme kaza: 42 araç birbirine girdi

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 12.03.2023 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023
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Macaristan’da zincirleme kaza: 42 araç birbirine girdi

Macaristan’ın başkenti Budapeşte yakınlarındaki otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 42 araç birbirine girdi. Kazada, 13'ü ağır olmak üzere 36 kişi yaralandı.

Macaristan'da 42 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Başkent Budapeşte'nin 25 kilometre batısındaki M1 otoyolunda dün yerel saatle 14.00 sıralarında yaşanan kazada, 13'ü ağır olmak üzere 36 kişi yaralandı. Kazaya karışan 19 araçta yangın çıkarken, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.

HELİKOPTERLERLE HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Macaristan Ulusal Afetten Korunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildiği belirtilerek, yaralıların helikopterlerle hastaneye sevk edildiği ifade edildi.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Kazanın nedeni henüz resmi makamlar tarafından açıklanmazken, otoyol bölgesine yaşanan toz fırtınasının görüş mesafesinin ani bir şekilde düşürmesi sonucu kazanın meydana gelmiş olabileceği ifade edildi.

Kazaya karışan araçlardan biri tarafından araç içi kamera ile kaydedilen görüntülerde, yolda görüş mesafesinin düşük olduğu görüldü.

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