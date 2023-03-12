100 kişiden fazla gözaltı var! İran’da toplu kız öğrenci zehirlenmeleri sürüyor...

100'DEN FAZLA GÖZALTI VAR

İran İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tahran, Kum, Zincan, Huzistan, Hemedan, Fars, Gilan, Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan, Kürdistan ve Rezevi Horasan eyaletlerindeki okullarda toplu zehirlenme vakalarının failleri olduğu şüphesiyle 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanlardan bir kısmının düşmanca saiklere sahip kişiler olduğu ifade edilen açıklamada, bunların insanlar ve öğrenciler arasında korku ve endişe yaratmaya çalıştıkları ve terör örgütleriyle bağlantılı olup olmadıklarının belirlenmesi için soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Gözaltına alınanlar arasında macera arayışı amacıyla ve okulları tatil etme niyetiyle kokulu ve zararsız maddeler kullanarak zehirlenmelere yol açan kişilerin de yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, geçen haftadan bu yana zehirlenme vakalarının sayısının önemli ölçüde azaldığı ifade edildi.