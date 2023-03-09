ABD’de ’1 dolarlık’ banka soygunu! Sebebi herkesi şaşırttı





ABD'DE DAHA ÖNCE DE 1 DOLARLIK SOYGUNLAR OLMUŞTU



ABD'de geçmişte de bunun gibi 1 dolarlık banka soygunları olmuştu. 2011'de 59 yaşındaki James Verone, Kaliforniya'nın kuzeyinde bir bankaya girerek 1 dolar çalmıştı. Verone'nin işsiz ve sigortasız olduğu ifade edilmişti.