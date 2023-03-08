Kripto para piyasasında son durum için gözler ABD merkez bankasına çevrildi
Geçtiğimiz yılı küresel ekonomik rüzgarlar ve borsalardan gelen likidite krizi haberleriyle tamamlayan kripto para piyasalarında gözler, 2023'ün ilk çeyreğinde yaşanacak gelişmelere çevrildi. 21-22 Mart'ta gerçekleştirilecek ABD merkez bankası Fed toplantısının piyasa hareketlerinde belirleyici olacağına işaret edildi.
Küresel enflasyonist baskılar, kripto para borsalarında yaşanan likidite problemleri ve değişen yatırımcı trendlerinin damga vurduğu 2022'nin ardından, kripto para ekosisteminde her ay kritik önem kazandı. Yatırımcılar, piyasalarda yaşanan tarihi değer kayıplarında toparlanma belirtileri ararken, ABD merkez bankası Fed'in açıklamaları dengeleri değiştirdi. 2022'den bu yana Türkiye'de de faaliyet gösteren küresel kripto para borsası Gate.io Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu, şubat ayına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.
FAİZ İNDİRİMİ PLANLARI COŞKUYU ENDİŞEYE ÇEVİRDİ
Ocak ayında yüzde 40'lık bir ralliyle dikkate değer bir yükseliş gösteren Bitcoin, şubatta yaşanan gelişmelerle geriledi. "Yılın ilk günlerinde yaşanan coşkunun şubatta yerini endişeye bıraktı" diyen Dedeoğlu, "Son günlerde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) stablecoin'lere yönelik son eylemlerinin 137 milyar dolar büyüklüğe sahip olan pazarın tamamını etkileyebileceği yorumları yapılıyor. Öte yandan ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyonun ardından Fed yetkililerinin faiz indirimlerinin devam edeceğine yönelik sinyalleri, 2022'nin sonunda yapılan öngörülerin değişmesine sebep oldu. ABD'deki faiz oranının yıl içinde, mevcuttaki yüzde 4,50 – yüzde 4,75 seviyelerinden yüzde 5,50 – yüzde 6,0 seviyelerine çıkabileceği tartışılıyor" dedi.
ASYA'DAN POZİTİF HABERLER GELDİ
Öte yandan şubatta kripto para borsalarında Çin ve Hong Kong'dan gelen haberler konuşuldu. Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, bireysel yatırımcıların lisanslı kripto para platformlarında işlem yapabilmesini sağlamayı öngören bir teklifte bulundu. Hong Kong başta olmak üzere Asya'dan gelen regülasyon adımların kripto para piyasaları üzerinde olumlu etki yaptığına dikkat çeken Sevcan Dedeoğlu, "Kriptoya açılan kapı sloganıyla faaliyet gösteren Gate.io olarak küresel gelişmelerden hareketle, Bitcoin fiyatının psikolojik sınır olarak kabul edilen 20 bin dolar seviyesinin üzerinde seyretmesinin yükseliş beklentisini beraberinde getirdiğini görüyoruz. Bitcoin'in 20 bin dolar altına düşmesinin alternatif kripto para birimlerinde (altcoin) olumsuz etkileri olabilir" ifadelerini kullandı.
GÖZLER 21-22 MART'A ÇEVRİLDİ
ABD merkez bankası Fed, yüksek enflasyonu düşürmek ve faiz kararı rotasını belirlemek üzere 21-22 Mart tarihlerinde para politikası kurulu toplantısı gerçekleştirecek. Bu toplantıda verilecek kararın ve toplantı sonrasında Fed yetkilileri tarafından ortaya konacak mesajların kripto para piyasalarındaki gidişatta belirleyeceği olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Yatırımcı eğilimlerinin para politikasına ilişkin kararlara ve regülasyon adımlarına çok bağlı bir biçimde şekillendiğine dikkat çeken Dedeoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:
"12 milyonu aşkın kullanıcısına 1.400'ü aşkın kripto para biriminde işlem yapma olanağı sunan ve işlem kopyalama gibi yenilikçi çözümleriyle yatırım süreçlerini kolaylaştıran Gate.io olarak her ekonomik gelişmeyi yakından izliyoruz. Örneğin son dönemde yapay zeka araştırmaları yürüten OpenAI'ın son ürünü ChatGPT'nin kripto para piyasalarında bir yapay zeka rüzgarı estirdiğini gözlemliyoruz. Yapay zeka odaklı kripto para projeleri, Bitcoin gibi köklü kripto para birimlerinden çok daha yukarıda performans sergiliyor. Piyasalara dair en güncel gelişmeleri ve farklı perspektiflerden okumaları Türk yatırımcılar için sosyal medya hesaplarımızdan paylaşmayı sürdüreceğiz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- NOTER ücretleri 2023 | Harç fiyatları güncellendi! Ev, dükkan, tarla, Vasiyetname ve vakıf senedi, defter tasdik ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?
- EYT şartsız emeklilik rota oluştu! Kısmi emeklilik şartlar sıralandı, 3600 ve 5400 gün olacak! 1999-2008 arasına 50,51,52,53 yaşında...
- TAKSİM Metro kapandı mı, neden kapalı? Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi, Taksim-Kabataş Füniküler hattı çalışmıyor mu? M2-F1 hatları son dakika
- AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? AUZEF Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri değişti mi?
- Türkiye Aile Destek ödemeleri başladı mı? Şubat ayı zamlı Aile Destek ödemeleri yattı mı 2023? e-Devlet sosyal yardım sorgulama...
- TOKİ Afyonkarahisar kura hak sahipleri listesi | Dazkırı, Merkez, Sinpaş, Boldavin, Bayat, Emirdağ... 2+1,3+1 1.698 konut kura canlı izle!
- Gaziantep okullar ne zaman açılacak 2023? Gaziantep okullar Mart ayında açılacak mı?
- EYT emeklilik başvurusu ne zaman sonuçlanır? EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? e-Devlet sayfası...
- TOKİ İZMİR NİHAİ İSİM LİSTESİ | 08 Mart TOKİ İzmir Merkez, Menemen, Gülbahçe kura çekimi CANLI İZLE!
- İzmir depremi ne zaman oldu? İzmir depremi hangi tarihte yaşandı? Ege Denizi o tarihte sarsıldı!
- Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya hangi burç? Aile dizisi başrol oyuncularının burcu ne? Dolunay'dan etkilenen burçlar
- İŞKUR 9.500 TL maaşla 94.028 işçi alacak! KPSS şartı aranmıyor! 19-55 yaş arası için başvurular var! Güvenlik, temizlik personeli, aşçı, bekçi...