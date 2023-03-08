Kripto para piyasasında son durum için gözler ABD merkez bankasına çevrildi





"12 milyonu aşkın kullanıcısına 1.400'ü aşkın kripto para biriminde işlem yapma olanağı sunan ve işlem kopyalama gibi yenilikçi çözümleriyle yatırım süreçlerini kolaylaştıran Gate.io olarak her ekonomik gelişmeyi yakından izliyoruz. Örneğin son dönemde yapay zeka araştırmaları yürüten OpenAI'ın son ürünü ChatGPT'nin kripto para piyasalarında bir yapay zeka rüzgarı estirdiğini gözlemliyoruz. Yapay zeka odaklı kripto para projeleri, Bitcoin gibi köklü kripto para birimlerinden çok daha yukarıda performans sergiliyor. Piyasalara dair en güncel gelişmeleri ve farklı perspektiflerden okumaları Türk yatırımcılar için sosyal medya hesaplarımızdan paylaşmayı sürdüreceğiz."