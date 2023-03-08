Son dakika! ABD’li senatörlerden TikTok yasağına destek: Başkan Biden’a daha fazla yetki için yasa

Warner, yasa teklifiyle ilgili yaptıkları basın toplantısında, sosyal medya şirketlerine ilişkin düzenlemelerin Rusya, Kuzey Kore, İran, Venezuela ve Kübalı şirketlere de uygulanabileceğini kaydetti.

Yabancı teknoloji şirketlerinin ulusal güvenliğe tehdit oluşturabileceği gerekçesiyle bu adımı attıklarını kaydeden Warner, yasanın sadece TikTok'la sınırlı kalmayacağını vurguladı. Warner diğer taraftan ABD'de TikTok kullanan kişilerin bireysel olarak sorumlu tutulmayacağını aktardı.

BEYAZ SARAY TASARIYI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada, senatörlerin RESTRICT Act tasarısını desteklediklerini bildirdi.