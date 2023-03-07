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ABD Savunma Bakanı Austin Irak'ta

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.03.2023
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ABD Savunma Bakanı Austin Irak’ta

Orta Doğu seyahatinde olan ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, Irak'a gitti. Bağdat'a giden ABD Savunma Bakanı Austin, "Daha güvenli, istikrarlı ve egemen bir Irak'a doğru ilerlerken ABD-Irak stratejik ortaklığını yeniden teyit etmek üzere buradayım" mesajını paylaştı.

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