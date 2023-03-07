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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Türkiye'ye geliyor

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 07.03.2023 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında dayanışma sergilemek amacıyla, yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığınca, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında dayanışma sergilemek amacıyla, yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı.

ÖNCE ANKARA SONRA ADIYAMAN'A GİDECEK

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla, 8 Mart 2023 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Bakan Abdullahiyan'ın, Ankara'da Sayın Bakanımızla görüşmesi ve ayrıca Adıyaman ilimize ziyarette bulunması öngörülmektedir" denildi.

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