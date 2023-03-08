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Azerbaycan arama kurtarma ekibinin son bölümü Kahramanmaraş'tan ayrıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.03.2023
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Azerbaycan arama kurtarma ekibinin son bölümü Kahramanmaraş’tan ayrıldı

Türkiye'deki Kahramanmaraş depremi için seferber olan Azerbaycan'ın arama kurtarma ekibinin son bölümü bölgeden ayrıldı. Depremin olduğu günden bu yana 760 arama kurtarma personeliyle Kahramanmaraş ve Hatay'da çalışma yaptıklarını hatırlatan Hasanov, bu süreçte enkaz altından 53 afetzedeyi kurtardıklarını aktardı.

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